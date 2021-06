Digital Sputniku juht Investor Toomase kriitikale vastust võlgu ei jäänud

Digital Sputnik kaasab raha Funderbeami platvormil.

Digital Sputniku asutaja ja juht Kaur Kallas rääkis Äripäeva raadios, kuidas plaanib seni Hollywoodi filmidele valgustehnikat tootnud ettevõte siseneda Funderbeamil rahakaasamisega koduste videoloojate turule ning vastas ka Investor Toomase kriitikale.

Sealjuures lükkas Kallas ümber väite, et ettevõtte pole peale eelmisel aastal toimunud rahakaasamist ühtegi müüki teinud. Ta selgitas, et filmitööstusele on müüdud tooteid 700 000 euro eest ning selles valdkonnas plaanitakse ka peale tavakasutajatele loodud toodete turuletoomist edasi tegutseda.