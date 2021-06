Digital Sputnik küsib investoritelt raha, aga seekord on ahneks mindud

Digital Sputniku sisuline väärtus ei ole minu jaoks selge, sest mõne kassahiti valguslahenduste väljatöötamine ei tähenda automaatset edu ja massturu äravõtmiseks on vaja korralikku tootmist koos tugeva brändiga. Foto: digitalsputnik.com

Jäin kõrvu kikitama filmi- ja teletööstusele valguslahenduste tootja Digital Sputniku rahakaasamise kampaania peale ja pean aus olema – kuulsad juhtinvestorid tekitasid kiiresti kõhtu liblikate sümfoonia, kuid see erutustunne lahtus ootamatult kiiresti.

Kuumalaine Funderbeamis tundub selleks korraks läbi olevat ja uusi rahakaasamisi enam hetkega täis ei märgita. Võib öelda, et niimoodi on isegi veider kampaaniamaterjale läbi töötada, kui tead, et kiirustama ei pea. Aga seda enam on aega kampaaniasse süveneda.