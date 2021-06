Ihaldusväärsed ettevõtted tekitavad turul ebavõrdsust

Vasakul Redgate Capitali partner ja juhatuse liige Aare Tammemäe ja paremal advokaadibüroo Triniti partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme. Foto: Erakogu

Kohalikku tehinguturgu vaadeldes tõid eksperdid välja, et kuigi üldiselt on hinnatasemed kõrged ja tehinguid on palju siis on hindade vahel ka suured käärid. Nimelt on ihaldusväärsete valdkondade ettevõtete hinnad laes.

Redgate Capitali partner Aare Tammemäe: „Kui te olete õiges sektoris ja teil on piisavalt ambitsiooni ning tahate kasvada ja teete ka meeskonna suhtes õigeid valikuid, siis kallid ettevõtjad, teil on täna peo aeg“.

Ihaldusväärsete valdkondadena toodi välja taastuvenergeetika, infotehnoloogia, finantsteenused ja logistika. Ekspertide sõnul liigub suurem osa rahast nende valdkondade ettevõtetesse, sest nende valuatsioonid on väärtulikumad.

Saatekülaliste sõnul on madalama väärtusega näiteks tootmisettevõtted, sest nende ärimudelites pole skaleeritavuse efekti ja ihaldusväärsust.

Saates "Triniti eetris" räägime kohaliku tehinguturu tervisest ja viimase aja arengutest. Saate teises pooles ka laiemalt kapitali kaasamisest ning investeeringu- ja võlakirjaturust.

Külas on advokaadibüroo Triniti partner ja vandeadvokaat Tõnis Tamme (pildil paremal) ning investeerimispanganduse ettevõtte Redgate Capitali partner ja juhatuse liige Aare Tammemäe (vasakul). Saadet juhib Gregor Alaküla.

