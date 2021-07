Suur intervjuu: tulevane miljardär Kristo Käärmann sai börsil käe valgeks juba verinoorelt

Salapära Wise'i aktsia hinna ümber mind plaani pidamast ei takista

Veel nädal on jäänud, kuni Eesti seitsmest ükssarvikust esimesena suundub börsile Kristo Käärmanni ja Taavet Hinrikuse poolt asutatud Wise. Ootan seda põnevusega, sest aktsia hind on suur küsimärk ja info, mille alusel seda prognoosida, on väga vastuoluline.