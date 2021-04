Kuidas edukalt toimetada börsile tuleva Wise'i aktsiaga?

Wise, mis on varasem TransferWise, peaks börsile tulema juba juunis otsenoteeringuga, kuid varasemad otsenoteeringud näitavad, et investoril tasub olla ettevaatlik. Foto: Meeli Küttim

Mõne kuu pärast peaks Londonis börsile tulema Wise otsenoteeringuga, millest ka Eesti investor võib osa saada, kuid maaklerid hoiatavad volatiilsete liikumiste eest.

Wise plaanib börsile tulla tänavu juunis ja on otse börsile tulemise võimalust arutanud Suurbritannia finantsjärelevalvega, kirjutas eelmisel nädalal Financial Times. Otsenoteeringu puhul saab ka Eesti investor Wise'i börsile tulekust osa võtta. Börsimaaklerite kogemus näitab siiski, et investoril ei tasuks hooga peale joosta.