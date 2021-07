Confido kasv meelitab arste tagasi kodumaale

Confido Meditsiinikeskuse juhi Kadi Lamboti sõnul on nad viimase aasta jooksul palganud üle 20 meditsiinitöötaja, kes on otsustanud välismaalt tagasi Eestisse tulla. Lambot tõdeb, et töötajate tagasimeelitamise juures on oluline roll konkurentsivõimelisel palganumbril.

