Jüri Mõis: karmid ajad on tulemas

Ettevõtja Jüri Mõis ütles, et tõmbub investeeringutest tagasi, ja tõdes, et iga ettevõte on mõeldud müügiks. Kõik sõltub hinnast. Foto: Andras Kralla

Ettevõtja Jüri Mõis hoiatas raskete aegade eest, mida näeb saabumas, kui praegused tendentsid ühiskonnas jätkuvad.

„Pean ennast halbade aegade juhiks, olen pehmetel headel aegadel liiga karm. Arvan, et karmid ajad on tagasi tulemas, ja isegi kui ei ole, on vaja nendeks valmistuda. Tulevane president peaks rohkem, nagu omal ajal Lennart Meri nimetas, seda teist Eestit nagu maha tampima,“ ütles Mõis saates "Kuum tool" ja selgitas, mida silmas peab. „See on praegu hullusti pead tõstnud: kõik need vaktsineerimisvastased, Trumpi-meelsed, pensionisüsteemi lõhkujad, need raudteevastased … Sellega tuleb hakkama saada.“

