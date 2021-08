Sibulakasvatus jääbki Eestis kalliks

Kasvupinnase" saates tuli jutuks, miks on sibulakasvatus Eestis sedavõrd kallis.

Järjekordses "Kasvupinnase" saates uurime Maaülikooli aianduse lektorilt Priit Põldmalt, kuidas läheb sibula ja küüslaugu kasvatamine Eestis.

Saates saame teada, kuidas neid köögivilju kasvatada, kuidas suurendada sibula krehvtisust ja miks on Eesti sibul tunduvalt kallim kui näiteks Poola sibul.

Vastus on tegelikult väga lihtne – asi seisab põllu rajamise omahinnas. Kui Poolas ja teistes lõunapoolsetes riikides saab kevadel külvata põldudele sibulaseemet, siis meil tuleb kasvama panna tippsibulaid. Omahinna erinevus nende põldude puhul võib olla kümnekordne.

Samuti räägime uute sibulköögiviljade kasvatamise võimalustest Eestis. Porrulauku saaks kasvatada, aga selle säilitamine on üsna kulukas. Lõunapoolsete riikide tava hoida porrulauku põllul ja koristada seda enne müügile saatmist ei saa me järgida – lume all ikka porrulauku ei hoia. Karulauk ja murulauk aga suurtootmisesse ei sobi.

Saadet alustame aga värskete uudistega kombainirindelt – Lääne-Virumaal võrreldi maailma parimaid kombaine. Lõplikud tulemused selguvad hiljem, aga praegu on selge kaks asja – kehva kombaini meil ei müüda ja ideaalset samuti mitte.

Saadet juhtis Toomas Kelt.

