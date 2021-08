Ärilinnaku arendaja: uued üürnikud tahavad vähem pinda

Tallinna piiril Fahle linnakut arendav Fausto Capitali partner ja juht Sven Mihailov rääkis hommikuprogrammis, et turul on huvitavad ajad. Linnaku esimene etapp on valmimas ja peagi käivitub teise etapi rajamine. Uued üürnikud tahavad varasemast vähem pinda üürile võtta, rääkis ta.

