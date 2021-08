Peame ära otsustama, millist tööstust tahame

Riigikogu töötleva tööstuse toetusrühma juht Timo Suslov ning Eesti Elektritööstuse Liidu juht Tõnis Vare. Foto: Stella-Kaisa Kanemägi

"Tööstusuudised eetris" keskendub seekord taas tööstuspoliitikale. Saates on külas suvel moodustatud riigikogu töötleva tööstuse toetusrühma juht ja reformierakonna fraktsiooni kuuluv riigikogu liige Timo Suslov ning Eesti Elektritööstuse Liidu juht Tõnis Vare.

Räägime sellest, mis ajendas toetusrühma looma ja millised on rühma eesmärgid. Võtame fookusesse tööstuspoliitika ja tööstussektori suurimad murekohad ning analüüsime, mida peame tegema, et tööstus saaks olla konkurentsivõimelisem. "Me peame ise ära otsustama, mida me tahame ja milline töötlev tööstus 10, 15 ja 20 aasta jooksul on ning milliseks me tahame seda kujundada," ütleb toetusrühma juht Timo Suslov saates. "Strateegiline vaade peab sisse tulema, sest Eesti riigil ei ole tööstuspoliitikas ühtsed koordinatsiooni ja kindlasti ei ole ühtseid eesmärke," märgib Tõnis Vare.

Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

Kuula saadet siit: