Swedbanki juht: majanduskasvu number pole nii tähtis

Swedbanki juhi Olavi Lepa sõnul pakub praegune majandusolukord ettevõtete jaoks head ärivõimalust. Foto: Liis Treimann

Swedbank prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 8%, teisest kvartalist võib oodata koguni kahekohalist kasvunumbrit. Swedbanki juhi Olavi Lepa sõnul ei tasuks numbritesse kinni jääda, vaid näha, mis on nende taga.

"Võib-olla number pole isegi nii tähtis. Pigem on küsimus, mis selle mõju on. Me näeme, et tooraine hinnad on igal pool tõusnud, see on toonud kaasa lõppkauba hinnatõusu. See paratamatult toob inflatsiooni. See tekitab võimalusi osadel aktiivselt siseneda turule, sest marginaalid on võib-olla korraks paremad, kui sa suudad kulud kontrolli all hoida," rääkis Lepp.

