Rain Lõhmus: ruumi turgu võtta on palju

LHV suuromanik Rain Lõhmus tõdes, et enda asutatud börsifirma müük on praktiliselt võimatu sündmus, mille peale ta isegi ei mõtle. Foto: Andras Kralla

LHV asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus ei nõustu kriitikaga, justkui oleks LHV kasvanud Eesti turul liiga suureks, ja näeb, et ruumi kasvamiseks on küllalt.

"Eesti traagika oli see, et viis aastat tagasi oli tegemist Euroopa kõige kontsentreerituma pangandusturuga, kus kolm suurimat panka omasid 97% turuosa," rääkis ta Äripäeva raadio saates "Kuum tool". "Ega selline olukord väga hea ei ole ja siis tundus kõigile, kuidas sinna vahele mahub. Aga eks see ongi nii, et kui keegi liiga suureks läheb, siis suurte ringide vahel on rohkem hingamisruumi ja eks me tasapisi sinna vahele imbuma olema hakanud."

