LHV suurendab panuseid Londonile

LHV aktsionäride koosolek. Fotol Madis Toomsalu ja Rain Lõhmus. Foto: Andras Kralla

Eile korraldas LHV erakorralise aktsionäride koosoleku, kus tutvustas viimase seitsme kuu majandustulemusi ja küsis aktsionäride heakskiitu korraldada uute aktsiate emissioon.

Kohtumisel tõid LHV juhid välja, et praegu on ettevõttel käsil Ühendkuningriigi pangalitsentsi taotluse ettevalmistamine, millega on jõutud regulatiivse äriplaani faasi. Järgmise viie aasta jooksul plaanib LHV kasvada Eesti suuruselt teiseks pangaks, suurendades selleks hoiuste, laenude ja fondide mahtu, ning arendada Ühendkuningriigis loodavat panka.

