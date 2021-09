Raadiohommikus: kaubanduse-, sauna-, ja digitrendidest

Saunakeriste tootja HUUM on viimase suve jooksul hoogsalt kasvanud, räägime ettevõtte juhi Siim Nellisega sellest, mis on selle kiire kasvu taga ja mis on ettevõtte edasised plaanid.

