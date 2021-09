Monese juht: tööjõu toomine Eestisse on endiselt keeruline

Monese asutaja ja tegevjuht Norris Koppel rääkis, et rahvusvaheline ettevõte on võtnud eesmärgiks värvata kõik uued töötajad Eesti kontorisse. Samas tõdes ta, et Eestist ei ole kerge inimesi leida ning endiselt on ka välismaalt inimeste peredega Eestisse toomine keeruline.

Monese asutaja ja tegevjuht Norris Koppel rääkis, et rahvusvaheline ettevõte on võtnud eesmärgiks värvata kõik uued töötajad Eesti kontorisse. Samas tõdes ta, et Eestist ei ole kerge inimesi leida ning endiselt on ka välismaalt inimeste peredega Eestisse toomine keeruline.