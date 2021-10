Akude ümbertöötlemine toob raha uksest ja aknast

Elektromobiilsus ja akude ümbertöötlemine on praegu kuum äri. Foto: Liis Treimann

Kui ligi 10 aasta eest toimus revolutsioon elektriautodes, siis praegu toimub revolutsioon akude taaskasutuses ja ringmajanduses, sest selles sektoris on miljardites investeeringuid, selgub Äripäeva raadio saatest "Tark elukeskkond".

"Paned püsti uue start-up'i, mis tegeleb akude mõistlikult ümbertöötlemisega, ja raha tuleb uksest ja aknast. Kõik teavad, et see on tulevik," rääkis elektromobiilsuse infokogu EV Universe asutaja Jaan Juurikas.

Räägime nii elektriautode kui ka laadimistaristu globaalsetest arengutest ja püüame mõista, kuidas ülemaailmsed trendid ja teatud elementide defitsiit mõjutavad praegu Eesti turgu.

Saate esimeses pooles räägime kiibitööstuse muredest, sellest, kas ja millal elektriautod odavamaks muutuvad, tarneprobleemide põhjustest ja uutest ärivõimalustest akude taastöötlemise valdkonnas. Teises pooles räägime ülemaailmsetest laadimistaristu trendidest ja edendamisvõimalustest Eestis. Külalised annavad ülevaate, milline on praegune laadimisvõrk ja millised on kasutamata ärivõimalused laadimistaristu turul.

Külas on elektromobiilsuse infokogu EV Universe asutaja Jaan Juurikas ja ABB globaalne tootejuht Danel Türk.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

