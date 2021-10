Paralleeluniversumi alternatiiv-Kõlvart teeb Tallinna linnaruumi korda

Euroopa aktsiatel seitsme kuu parim nädal

Euroopa aktsiaturgude jaoks on see nädal kujunemas viimase seitsme kuu parimaks, sest tulemuste hooaeg on alanud positiivselt ning see on aidanud leevendada inflatsiooniga seotud hirme, vahendab Reuters.

Euroopa aktsiaturgude jaoks on see nädal kujunemas viimase seitsme kuu parimaks, sest tulemuste hooaeg on alanud positiivselt ning see on aidanud leevendada inflatsiooniga seotud hirme, vahendab Reuters.