Tänased eramud kaua ei kesta

Saates räägitakse muu hulgas, kuidas oleks mõistlik eramajale katusematerjali valida. Foto: Andras Kralla

Miks vähemalt pooled täna Eestis ehitatavatest eramutest nõutud 50 aastat ei kesta ning millistel põhimõtetel valida katusele või fassaadile materjali, selgub Äripäeva raadio saatest "Eramaja ehitus".

Peeter Kärp, kes esindab kaubamärki Öko Katused ja Fassaadid omavat ettevõtet, tutvustab erinevaid katuse- ja fassaadimaterjale. Saates peatutakse ka küsimusel, miks on nii, et jämedalt võttes on ehitus Eestis võrreldes Lääne-Euroopaga kõigest 30% odavam, aga katuste ja fassaadide kestvus on siin koguni 2–3 korda väiksem.

Lisaks tuleb jutuks, mis on tuulduvate fassaadide eelis mittetuulduvate ees ja miks on kvaliteetne projekt ka eramaja ehitamise või renoveerimise juures kriitiliselt tähtis. Saadet juhib Lauri Leet.

Kuula saadet siit: