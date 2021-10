Andrei Zevakin pani pandeemias aluse uuele karjäärile ja hakkas investeerima

Muusik Andrei Zevakin keskendus pandeemia ajal sotsiaalmeediale ja lõi omale uue karjääri. Foto: Andrei Zevakini erakogu

Meelelahutaja ja muusik Andrei Zevakin rääkis hommikuprogrammis, et tegi pandeemias kannapöörde ning keskendus Youtube´is sisu loomisele. Keeruline aeg võimaldas luua uue karjääri. "See on täiskohaga töö."

Lisaks hakkas ta sel aastal investeerima.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099