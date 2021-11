Kaubandusidu avab Eesti firmadele uksi välismaal

Tesla esifänn: aktsia hind on liiga krõbedaks läinud

Tesla fänn Mario Kadastik rääkis Äripäeva raadiole antud intervjuus, et tema jaoks on Tesla aktsia hind liiga krõbedaks läinud, et sellega kaubelda.

