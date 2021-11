Tesla esifänn: aktsia hind on liiga kõrbedaks läinud

Mario Kadastik ostis esimese eestlasena elektriauto Tesla Model S. Foto: Raul Mee

Tesla fänn Mario Kadastik rääkis Äripäeva raadiole antud intervjuus, et tema jaoks on Tesla aktsia hind liiga krõbedaks läinud, et sellega kaubelda.

Haridus- ja teadusministri teadusnõunikuna töötava Kadastik rääkis ka sellest, milliseid arenguid on lähiajal oodata koroonarindelt. Tema sõnul läheb enne hullemaks kui hakkab paremaks minema.

