Börsile pürgiv OA Coffee lubab konkurente lüüa elamustega

Soovijad saavad varsti olla kohvifirma omanikud – OA Coffee aktsiaid saab eeldatavasti hakata märkima alates 8. detsembrist. Foto: OA Coffee

Tallinna Nasdaq First Northi börsile pürgiv OA Coffe asutaja Taniel Vaaderpass tõdes, et kohviturul on konkurents tugev, kuid ettevõte plaanib kasutada ära enda paindlikkust ning laieneda tegevust erinevate kohviniššide suunas. Sealjuures keskendutakse ka uute maitseelamuste pakkumisele.

Vaaderpass rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis täpsemalt, kuidas plaanib OA Coffee börsilt kaasatavat poolt miljonit kasutada ning millised on ettevõte kasvuplaanid. Samuti tõi ta välja võimalikud pudelikaelad, mis OA Coffee kasvu pidurdada võivad, ning kuidas nendeks valmistutakse.

