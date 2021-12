Startup Estonia juht: riik peab uue Facebooki tulekuks olema avatud

Startup Estonia juht Eve Peeterson Foto: Startup Estonia

Startup Estonia juht Eve Peeterson rääkis, et järgmiste miljardifirmade sünni eeldus on uutele tehnoloogiatele avatud riik. Ta selgitas, et seni on riik digivaldkonnas teinud õigeid otsuseid, kuid on oluline, et arengut hirmu tõttu pärssima ei hakataks.

Peeterson rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas lõppev aasta idusektori jaoks kulges ning mida võib oodata järgmiseks aastaks. Samuti tulid jutuks sektorit pitsitav tööjõupuudus ja teadlaste ning ettevõtjate koostöö.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099