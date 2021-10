Siiri Sisaski rääkimata lugu: ma ei teadnud, kas enne kaob mälu või kukuvad hambad

Laulja Siiri Sisask. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadiosaates "Edukad naised" rääkis muusik ja laulja Siiri Sisask esimest korda avalikult võitlusest valediagnoosiga, mis oli ravimatu haigus ehk Sjörgeni sündroom. "Oleks see diagnoos olnud õige, ei istuks ma praegu siin," lausus ta.

"Ma esimest korda ütlen seda avalikkuseses välja, aga selline hull asi võib tabada inimest, nagu Sjörgeni sündroom. Sa ei saa seda kuidagi ennetada ega ravida, see on vaid progresseeruv nähtus," jutustas ta. Sisask jutustas, et seeläbi võivad inimesel maha tulla küüned, välja langeda juuksed ja hambad ning kaduda hääl ja mälu.

