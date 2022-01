Taimekasvataja põllumajanduse TOPis: meil on alati mahtu ja paindlikkust

KPMG auditi osakonna manager Ilja Fenenko ja Plantexi müügiarendusjuht Ülle Soonpuu.

Põllumajanduse TOPis neljandaks tulnud ettevõte Plantex AS on kuulsam Juhani Puukooli nime all. Äripäeva seekordses TOPi saates räägib taimekasvatuse ja –müügiga tegeleva Plantexi müügiarendusjuht Ülle Soonpuu, et praegu on suur trend kasvatada ise söögitaimi, olgu siis aiamaal, rõdukastis või isegi aknalaual.

Eesti aiandussõber on üsna uudishimulik ja valmis katsetama ning seetõttu on populaarsust kogumas ka virsiku- ja aprikoosipuud meie aedades.

KPMG auditi osakonna manageri Ilja Fenenko hinnangul seisab jaekliendile suunatud aiandusettevõtetel ees keeruline aasta, sest sisendkulud kasvavad, hinnad tõusevad ja klientidel ei pruugi pärast elektriarve maksmist enam tomatitaimede ostmiseks raha olla.

Saadet juhib Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.