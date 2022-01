Kodumaine Tuul tuleb võlakirjadega Tallinna börsile

Comodule’i asutaja ja juht Kristjan Maruste Foto: Liis Treimann

Comodule ja elektritõukeratta jagamisteenuse Tuul brändi kaasasutaja Kristjan Maruste kinnitusel hakkab Tuul lähiajal Tallinna börsilt kaasama võlakirjadega finantseeringuid.

"Eesmärk on kolm korda suuremaks kasvada ehk ligi 3500 tõukerattani järgmiseks suveks. Nii et kõik, kes on kuhugi sukasäärde raha kogunud, siis nüüd on hea aeg see tööle panna," rääkis Maruste Äripäeva raadio saates "Cleantech".

