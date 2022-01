ABB juht: et jätkata Eesti imet, peame veelgi automatiseerima

ABB Baltikumi juht Jukka Patrikainen ja ABB juhatuse liige Leho Kuusk usuvad, et ABB suurim tugevus on meeskonna professionaalsus. Foto: Äripäev

Automatiseerimise ja robotiseerimise kiirendamine, tootmise efektiivsemaks muutmine ja selleks investeeringute suurendamine aitavad parandada Eesti konkurentsivõimet, on tööstusettevõtte ABB juhid veendunud. Valdkond areneb nii kiirelt, et mis oli suur saavutus eile, on tänane standard ja võimalusi tootmise tõhustamiseks tuleb kogu aeg juurde.

ABB Baltikumi juht Jukka Patrikainen ja ABB juhatuse liige Leho Kuusk räägivad ABB 30. juubeliaastale pühendatud Äripäeva raadiosaates "Ettevõtte juubel" ka seda, kui oluline on majanduse ja rahvusvahelise konkurentsivõime arenguks inseneride koolitamine ja valdkonna populariseerimine. Seda seetõttu, et tööstus on majanduse mootor ja ilma insenerideta tootmist ei oleks.

Saatekülalised toovad esile ka koostööd partneritega ja oma inimesi, kes teevad keeruliste tehnoloogiatega töötamise võimalikuks. Räägime saates ka sellest, millist rolli ABB Eesti majanduses mängib, kuhu suunas tööstus liigub, kus nähakse kasvupotentsiaali ja kus lasub Eesti ühe suurema tööandja murekoht.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: