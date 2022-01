Eksperdi soovitused, kuidas luua mühinal müüv e-pood

Shoprolleri kaasasutaja Kaarel Põldma hinnangul ei ole mõtet kohe kõiki võimalikke lisalahendusi e-poele integreerida. Foto: Andriy Popov, Panthermedia

Milline on e-poe loomiseks ja haldamiseks ettenähtud eelarve, kas e-kauplejal on piisavalt võimekust tegeleda tootekirjelduste ja piltidega ning kuidas teha e-pood klientidele nähtavaks, on vaid vähesed küsimustest, mis tuleks enne e-poe loomist läbi mõelda, selgub Äripäeva raadio saates "Alustava ettevõtja A&O".

Saates kuuleb nõuandeid ja soovitusi, kuidas ehitada üles kasumlik e-pood — millele fookus suunata ja milliseid vigu vältida. Oma teadmisi jagab saates pilvepõhise e-poe platvormi Shoproller kaasasutaja Kaarel Põldma.

Kaarel Põldma võrdleb e-poe loomist tomatikasvatamisega. "Kui panete seemne mulda, siis homme ju tomatit veel ei saa, selleks läheb ikka mitu kuud aega. Samamoodi on ka e-poe puhul, et kui tegemist on uue e-poega, siis kliendid ei oska kohe sinna tulla." Üheks lihtsalt põhjuseks on Põldma sõnul see, et domeen ei ole veel kõigile tuttav, tuleks lihtsalt natuke aega anda ja e-poe tutvustamiseks kasutada muu hulgas erinevaid foorumeid ja tasuta kanaleid.

Saate jooksul räägime e-poe ülesehitusest, selle turundusest, disainist, tootekirjeldustest, kategoriseerimisest, trendidest ja paljust muust.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: