PERHi juht: peame leidma tee ka venekeelsete elanikeni

PERHi juht Agris Peedu. Foto: Liis Treimann

Välis- ja sisekommunikatsioonis on tarvis suhelda ja infot jagada nii eesti kui ka vene keeles, rääkis PERHi juht Agris Peedu Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Tema sõnul on oluline jagada usaldusväärset ja teaduspõhist teavet. „Kui meie ei tee, kes siis ikka teeb, ja võib-olla jäävad siis hoopis kõlama need väärinformatsioonid, mis me ei tahaks, et tegelikult ühiskonnas leviksid,“ lisas ta. Kriisijuhtimises on PERHi juhil ka teisigi õppetunde.

