Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uus juht: seame rohepöördele piire

Peamajast Tallinna. 21 aastat Brüsselis elanud Vivian Loonela on esimene Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht, kes tuleb Tallinna tööle otse komisjoni peakorterist. Foto: Erakogu

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uus juht Vivian Loonela rääkis, et rohepesu ärahoidmiseks tuli komisjon välja taksonoomiaideega, mis paneb esialgu paika, millistel tingimustel on maagaas ja tuumaenergia rohelised. Ta lisas, et ettevõtjad peaksid uusi reegleid võtma suunaviida ja võimalusena.

Loonela rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et investorite huvi rohevaldkonna vastu on aina kasvamas, mis näitab, et raha taha rohepööre takerduma ei jää. Ta rõhutas, et kuigi rohepöörde hind võib praegu tunduda kallis, tuleks arvestada, et ilma rohepöördeta peame tulevikus tegelema kliimamuutuste tagajärgedega, mis on veelgi kulukam.

