Coaching juhatab mõtetest äri kasvatavate tegudeni

Coach Nele Pruul räägib saates, kuidas samm-sammult teadmistest tegudeni jõuda. Foto: Kristi Kuusmik-Orav

Kuidas ettevõtja enda harjumused ja mõtted võivad äritegevust kammitseda, mis aitab kaasa distsipliinile ja kuidas oma potentsiaali avada, räägib värskes saates "Alustava ettevõtja A&O" coach Nele Pruul.

"Lihtsalt rääkimisest midagi ei muutu, seeläbi ei teki rohkem raha ja müük ei kasva. Sama on tahtmisega, tahtmine iseenesest kliente ei too ja müüki ei suurenda," selgitab Nele Pruul saates.

On teatud tegevused, mida äri kasvatamiseks peaks tegema, aga ei tehta, kuigi teatakse, et peaks. Ehk siis probleemiks on, et mitme teguri koosmõjul ei osata luua edukaid uusi harjumusi. Seda nimetatakse teadmiste ja tegemiste lõheks. Mida see endast täpsemalt kujutab ja kuidas seda sulgeda, kuuleb lähemalt saates.

Nele avab saates oma töös kasutatava süsteemi põhimõtteid, mille on välja töötanud enesearengu valdkonna üks liidritest Bob Proctor. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: