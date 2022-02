Hekotek lõpetas ekspordi Venemaale, pool käibest vastu taevast

Hekotek juht Heiki Einpaul Foto: Andras Kralla

Ukraina sõjaga kaasnevate sanktsioonide tõttu pidi masinaehitusettevõte Hekotek lõpetama ekspordi Venemaale, mis tõi umbes poole ettevõtte käibest. Ettevõtte juhi Heiki Einpauli sõnul pole olukorra stabiliseerumiseks lootust enne, kui Venemaa võimuladvik vahetub.

“Meil olid plaanitud ka tänaseks kaks ärasaatmist, kuid see on võimatu. Praeguse seisuga ma ei kujuta ette, kes sinna Venemaale sõitma tuleks,” tõdes Einpaul ja lisas, et praegu pole mõtet loota ja oletada, et äkki veel kolmapäeval saab Venemaale midagi saata. Ta arvab, et sõja jätkudes võidakse peagi kehtestada Venemaale veel karmimad sanktsioonid.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099