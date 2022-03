Võluvits, mis aitab nii töötajad kui juhid digipädevaks koolitada

Suletud Venemaa turg esitab keerulise väljakutse USA fondijuhtidele

Venemaa invasioon Ukrainasse on tekitanud USA investeerimisfirmade jaoks surve Venemaa väärtpaberite müügiks ajal, kui riigi aktsiaturg on suletud ja välismaalastel on blokeeritud seal aktsiate müük.

Venemaa invasioon Ukrainasse on tekitanud USA investeerimisfirmade jaoks surve Venemaa väärtpaberite müügiks ajal, kui riigi aktsiaturg on suletud ja välismaalastel on blokeeritud seal aktsiate müük.