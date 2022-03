"Äripäev eetris": ärme otsi süüdlasi maa alt ja maa pealt

Eesti tarkvarafirmal Helmes on Valgevenes äri, mida ei suleta päevapealt, vaid tuuakse ettevõtte juhi Jaan Pillesaare (pildil) juttu mööda vaikselt riigist ära. Foto: Andres Haabu

On väga õige, et suunanäitajaks olevad välismaised suurfirmad, nagu Apple või H&M, on Venemaa ja Valgevene turult järsult lahkunud, kuid neis riikides toimetavate väiksemate ettevõtetega on lugu keerulisem, leidsid ajakirjanikud raadiosaates "Äripäev eetris".

Saates toodi näitena Eesti tarkvarafirma Helmes, kes on teatanud, et ei sulge oma Valgevene äri päevapealt, kuna see jätaks niigi raskel ajal sissetulekuta nende läänemeelsed töötajad, vaid viib oma tegevuse sellest riigist välja tasakesi. Helmese juht Jaan Pillesaar on märkinud, et Valgevenes elab väga palju inimesi, kes toetavad kogu südamest Ukrainat ja demokraatiat, ning nendegi töötajad riskisid 2020. aastal punavalges revolutsioonis demokraatlike väärtuste eest seistes oma eluga. Ühtlasi rõhutas Pillesaar, et Helmesel pole ühtegi Valgevene ega Venemaa klienti.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099