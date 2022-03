LHV ostetud platvorm sihib Saksamaad: eestlase asemel tuleb leida kohalik müügimees

EveryPay asutaja Lauri Teder näeb Saksamaad ettevõtte arengus olulise turuna. Foto: Erakogu

Hiljuti ostis LHV makseplatvormi EveryPay, mis otsib uusi turge, nende seas Ühendkuningriiki ja Saksamaad.

EveryPay asutaja Lauri Teder ütles Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et just Saksamaa on suurima potentsiaaliga, sest seal on tugevad harjumused sularaha ja deebetkaartide kasutuseks.

