Metallitööstur: ega materjali hind enam alla ei tule

Fracotry Eesti kaasasutaja Rein Torm. Foto: Raul Mee

"Materjaliturg on sõjaga töö segamini löönud," kinnitas Fractory Eesti kaasasutaja Rein Torm eelmisel nädalal toimunud konverentsil Tark Tööstus 2022.

"Meile tuli palju materjali varem Venemaalt," tunnistas Torm. Ta selgitas, et tänasel heitlikul ajal suudavad tootjad hoida üht hinda püsivalt maksimaalselt 24 tundi. "Mida meie oleme teinud, et klientidele tarneid hoida, oli see, et varusime juba varem materjali ette," selgitas Torm. Tema hinnangul on kõige kriitilisem lugu mustmetalliga.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev