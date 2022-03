Peep Kuld: kuidas veenda Putini propaganda ohvrit?

Ettevõtja Peep Kuld. Foto: Eiko Kink

Venelaste propaganda on osutunud võimsaks relvaks ja inimestega lihtsalt vaidlusesse astumisest ei ole kasu, rääkis ettevõtja, Cleveroni ja ON24 kaasasutaja Peep Kuld.

Kuld märkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et usu tasandil on tema hinnangul lihtne tülli minna, ning ta avaldas, et sellises olukorras võib toimida teiselt inimeselt küsimuste küsimine.

