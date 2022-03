Sanktsioonide all tegutsemise trahv on mainekahju kõrval köömes

Paremalt: Rahapesu Andmebüroo järelevalve osakonna juht Kert Võlli, Triniti advokaat Maarja Lehemets ning Creditinfo globaalne KYC (know your customer) tootejuht Urmas Pai. Foto: Äripäev

Rahapesu tõkestamise seaduse järgi võib hoolsusmeetmete rikkumisel saada kuni 400 000 eurot trahvi, kuid praktika on näidanud, et sanktsioonidest hoolimata tegevuse jätkamisel on mainekahju suurem kui võimalik trahv, rääkis advokaat Maarja Lehemets saates „Triniti eetris“.

Räägime sellest, mida tasub praegu ettevõtjatel seoses rahvusvaheliste finantssanktsioonidega eriti jälgida, et mitte seadust rikkuda, ja sellest, kuidas vältida rahapesu osaliseks saamist.

Samuti tuleb juttu krüptovaluutadega seotud rahapesuriskidest ning hoolsusmeetmete rakendamisest. Külalised jagavad soovitusi meetmete rakendamisest ja räägivad, kui kaugele peab ettevõtja ise minema, otsides oma partnerettevõtte kohta taustainfot. Saatekülalised räägivad, milliste muredega kliendid praegusel ajal nende poole pöörduvad.

Stuudios on kolm külalist: Rahapesu Andmebüroo järelevalve osakonna juht Kert Võlli, Creditinfo globaalne KYC (know your customer) tootejuht Urmas Pai ning Triniti advokaat Maarja Lehemets. Saadet juhib Gregor Alaküla.

