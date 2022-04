Rait Kondor paotas ust oma sõjaaja portfelli: jälgin 100 firmat

Investor ja analüütik Rait Kondor ei ole seni sõjatööstusettevõtetesse investeerinud, kuid kaitse-eesmärgil nendesse panustamine ei paistagi kõige halvem, rääkis ta sõja toodud dilemmadest investoritele. Näiteks Saksamaa kaitsekulutuste suurendamine ja sõjategevus mõjuvad selle sektori ettevõtete aktsiatele soodsalt. Foto: Andres Haabu

Ettevõtja, investor ja analüütik Rait Kondor rääkis Äripäeva raadio saates "Kuum tool" sektoritest ja ettevõtetest, millel tasub investeerimishuvilisel Ukraina sõjaga kaasnevate muutuste tõttu oma tähelepanu alla võtta.

"Mul endal on jälgimisnimekirjas 100 aktsiat, mida uuendan, et muutuvate oludega kursis olla," selgitas ta. Ehkki mitmed tööstusettevõtted ja valdkonnad on viimasel ajal juba hooga kasvanud, siis tasub neid jälgida, et hindade kukkudes jaole saada.

