Eduka loomakliiniku omanik endiselt hämmingus: ei uskunud, et hakkama saan

Tallinna Loomakliiniku peaarst ja omanik Kai Laars koos koeraga Pixel. Foto: Liis Treimann

Tallinna Loomakliiniku omanikule Kai Laarsile on kõige suuremat üllatust pakkunud see, et ta on ühel ajal saanud hakkama nii firmajuhi kui ka peaarstina, selgus saatest „Kiired ja vihased“.

Samuti oli tema sõnul ootamatu, et ettevõte jõudis gaselli staatusesse. „Ei olnud asi, mille poole oleksin püüelnud,“ rääkis ta. Ta ütles, et keeruline oli ka seetõttu, et seadis endale kohe kõrgemaid nõudmisi, näiteks oli asutamisel soov osta kliinikusse kohe kõik põhilised vahendid.

Kiiresti kasvavatele ettevõtetele keskenduvas saates on sel korral külas Tallinna Loomakliiniku peaarst ja omanik Kai Laars.

Kuulete, miks otsustas Laars oma loomakliiniku avada, milliste väljakutsetega on silmitsi seisnud, kuidas ta on ettevõtet juhtinud ja milliseid vigu on teinud, mis on kliiniku juhtimise puhul kõige enam üllatanud, kui kaua peavad loomaomanikud järjekorras ootama ja paljustki muust. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

Kuula siit: