Luminori peaökonomist: Eesti majanduskasv on sel aastal euroalast kolm korda väiksem

Luminori prognoosi järgi kasvab Eesti majandus sel aastal kuni ühe protsendi. Foto: Andras Kralla

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul jääb Eesti majanduskasv sel aastal ühe protsendi juurde. IMF näeb samal ajal euroala kasvu 3 protsendi lähedal.

Uusküla rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Eesti majanduse väiksem kasv on põhjendatud, kuna euroala taastub endiselt koroonakriisist ja pole jõudnud veel kriisieelsele tasemele. Eesti majandus kasvas aga eelmisel aastal nii tugevalt, et ületas koroonaeelse taseme ja jõudis endise kasvutrendi peale tagasi.

