Koolituse planeerimist alusta lõpust!

Katre Savi, Kaija Kumpas-Lenk ja Polina Miina. Foto: Andres Laanem

Tänases „Õppetunni“ saates võetakse vaatluse alla värskelt valminud interaktiivne koolituste tellimise veebijuhend ning juttu tuleb sellest, kuidas toimub organisatsioonis koolituste tellimise protsess ja millele peaks rohkem tähelepanu pöörama, et lõpptulemuseks oleks kvaliteetne ja tulemuslik koolitus.

Saates leiavad vastuse ka küsimused, miks on oluline koolituse kvaliteet, milline on hea koolitus ja hea koolitaja, kuidas targalt koolitust tellida ja kuidas see täielikult tuksi keerata.

Interaktiivset veebijuhendit tutvustavad EKKA arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk, juhendi autor Katri Samarütel ja praktikuna annab oma panuse Operaili koolitusjuht Polina Miina, kes esindab saates tellija poolt. Saadud õppetunni võtab kokku EPALE saadik Katre Savi ja saadet juhib Helen Roots.

