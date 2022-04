10 000 euro võitja: nüüd testin ideed kokkupõrkel reaalsuse ehk poliitikutega

Kriis: kohtunike tootmisliin on katki

Me oleme hädas, ütleb Eesti riigikohtu esimees Villu Kõve. Lähiajal liigub pensionile ligi kolmandik kohtunikest, aga uusi peale ei tule. "Me võime kiiresti kedagi leida, aga kas see on õige, et nimetame eluks ajaks ametisse õigust mõistma lihtsalt “kedagi”? Mingit kolme-meest, kes on kuidagi läbi saanud?”

Me oleme hädas, ütleb Eesti riigikohtu esimees Villu Kõve. Lähiajal liigub pensionile ligi kolmandik kohtunikest, aga uusi peale ei tule. "Me võime kiiresti kedagi leida, aga kas see on õige, et nimetame eluks ajaks ametisse õigust mõistma lihtsalt “kedagi”? Mingit kolme-meest, kes on kuidagi läbi saanud?”