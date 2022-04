Uudised

Selgusid konkursi Edukas Eesti tublimad

Ideedekonkursi Edukas Eesti žürii kogunes kolmapäeva õhtul Äripäeva toimetusse. Foto: Andras Kralla

Kolmapäeva õhtul Äripäeva toimetuses kogunenud arvamuskonkursi Edukas Eesti žürii valis ligi 80 kvalifitseerunud töö hulgast 13 artiklit, mida nominendina esile tõsta. Võitja ning samuti auhinnalise teise ja kolmanda koha saajad kuulutatakse välja nädala pärast.

Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv avaldas heameelt lugude kõrge taseme üle. Lisaks tõi ta välja, et iga korraga töötab üha õlitatumalt ja professionaalsemalt ka konkurssi toetavate ettevõtete valitud esindajatest koosnev otsustajatekogu. Sedapuhku peeti esiotsa väljaselgitamiseks sisukaid debatte, hoolega kaaluti iga artikli tugevusi ja nõrkusi. Samas annab see Korvi sõnul tunnistust lugude tuumakusest – on, mille üle arutada.

