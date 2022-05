Merko uusi arendusprojekte seisma ei pane

Merko Ehituse juht Andres Trink. Foto: Andras Kralla

Merko Ehituse juht Andres Trink tõdeb, et ehitussektoris on praegu keeruline igas valdkonnas, kuigi eriti tugevalt mõjutab see teedeehitust. Samas toob ta välja, et kogu sektoris on toimumas suur kohanemine ja tarnijatega uute kokkulepete sõlmimine.

Merko Ehituse juhi Andres Trinkiga rääkisime ettevõtte esimese kvartali tulemustest ning inflatsiooni ja sõja mõjudest suuremate ehitajate ning arendajate äritegevusele.

