Vaata ette, sinu ettevõte võib olla järgmine küberkuritegude ohver

Einar Laagriküll ja Allar Bernard. Foto: Äripäev

Seekordses saates "Digipööre kaubanduses ja tööstuses" räägime küberturvalisusest. Saatekülalised on SMITi asedirektor baasteenuste valdkonnas Einar Laagriküll ja Orkla IT teenuste juht Allar Bernard.

Saates räägime sellest, miks tuleb IT seadmetes töö- ja eraelu lahus hoida, kas tööarvutiga e-poodides ja sotsiaalmeedias käimine on turvaline ja kui suur on risk, et rahvusvahelised küberkurjategijad ka Eesti ettevõtteid ründavad.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: