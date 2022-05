Kolm raamatusoovitust, mille abil praegu börsikrahh ületada

Peeter Koppel: on spekulandi, mitte investori aeg

Investoril peab peab olema plaan halvaks, halvemaks ja väga halvaks juhuks. Samuti peab olema distsipliin, et plaan ellu viia. Kapital on väärtus, mida tuleb kaitsta, nendib SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel ajal, mil punased turud on mõnegi vähem kogenud rahapaigutaja segadusse ja ärevusse ajanud.