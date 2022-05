Eestlastel napib koostöö- ja suhtlemisoskust

Piret Jamnes, Ave Ungro ja Heli Oruaas. Foto: Andres Laanem

Värske „Õppetunni“ saade keskendub seekord OSKA üldoskuste uuringule ja selgitatakse, mismoodi oskused liigituvad, miks need olulised on ja mis on need oskused, millest eestlastel sageli puudu jääb.

Kuidas üldoskusi õpitakse või omandatakse ja kuidas need meile igapäevaelus kasuks tulevad? Kuidas avalduvad üldoskused keerulistes, kataklüsmilistes olukordades (sh pandeemia ja sõda), ning mis on tööandjate meelest kõige olulisemad ja vajalikumad üldoskused?

Saate teises osas tuleb juttu digioskuste testist ja Europassi CV-st – kuidas need kaks omavahel seotud on ning kellele ja milleks need mõeldud on.

Uuringutulemusi tutvustavad stuudios Ave Ungro ja Heli Oruaas Kutsekojast ning Piret Jamnes Fontesest. Õppetunni võtab kokku EPALE saadik Katre Savi. Vestlust juhib Personaliuudiste juht Helen Roots.

Kuula saadet siit: