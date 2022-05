Teedeehitaja: usun, et hinnatõus on oma lae saavutanud

Verstoni juht Veik Veskimäe Tartu maanteel asfalteerimistöödel Foto: Andras Kralla

Kuigi teedeehitusettevõtte Verston juht Veiko Veskimäe usub, et suurem hinnatõus materjalide osas on praeguseks oma lae saavutanud, jagub taristuehitajatel muresid kuhjaga, sest riigi positsioon teedeehitajate suunas on segane ning näha pole pikka plaani.

Saates "Eetris on ehitusuudised" räägime Veskimäega transpordiameti ja taristuehituse liidu pingelistest läbirääkimistest olukorras, kus hinnatõusu tõttu on edasi lükatud ligi 50 teeobjekti ehitus ning transpordiameti kompensatsioon töös olevatel objektidel katab ehitajatele vaid 20–30% sõja tõttu toimunud hinnatõusust.

Vekimäe hinnangul tõmbub taristuehituse sektor ilmselt mingis mahus kokku, aga ühiskondlikult on vaja, et ta hoopis laieneks, sest teede remondi- ja arendusvõlg süveneb pidevalt ning on praeguseks jõudnud riigis 4 miljardi euroni.

Saates räägime Veskimäega veel teede ehitamise spetsiifikast, teede ehitamise nõuetest ning ka tulevikunägemustest – millised lahendused võiksid olla tulevikus igapäevased nii teede ehituses kui ka nende kasutamises.

Lisaks räägime ka tööst kogukondades, jalgpallist ning regionaalpoliitikast. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuula saadet siit: