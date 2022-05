Urmas Sõõrumaa Putini režiimi toetajatele: "Ma ütlen lihtsalt: suu kinni!"

Urmas Sõõrumaa ja tema tütar Katriin Sõõrumaa. Foto: Liis Treimann

Eesti üks laiahaardelisemaid ja sõnakamaid ettevõtjaid Urmas Sõõrumaa on endale appi võtnud peretütre Katriini, kes töötab Forus Taxis projektijuhina.

Pereettevõtlusele pühendatud saates räägib Urmas Sõõrumaa, kel on Ukrainaga enda sõnul juba enam kui 12aastane seos, et Ukrainas toimuv läheb talle eriliselt korda. Sõõrumaa sõnul seisavad ukrainlased täna ka eestlaste vabaduse eest ning Eesti Olümpiakomitee presidendina on ta äärmiselt pettunud oma iidolites Novak Djokovicis ja Rafael Nadalis, kes ei nõustu sõja tõttu Vene ja Valgevene sportlastele seatud võistluskeeluga ja kes peavad seda väga ülekohtuseks.

